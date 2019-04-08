Глава Генштаба ВС Армении принял представителей МККК

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян 8 апреля встретился с делегатом Международной организации Красного креста по части ВС Кристофом Дешаром и представителями армянского офиса МККК.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи стороны обсудили вопросы интеграции международного гуманитарного права в Вооруженные силы, а также наметили предстоящие мероприятия в рамках сотрудничества.