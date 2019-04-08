Премьер-министр Армении принял новоназначенного посла ОАЭ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухаммада Ису Аль Зааба.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил посла с началом дипломатической миссии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Никол Пашинян подчеркнул важность постоянного развития отношений между Арменией и ОАЭ и выразил надежду, что за время пребывания посла в должности отношения поднимутся на новый уровень. Глава правительства отметил, что в последнее время экономическое сотрудничество между двумя странами заметно активизировалось, и есть хорошие возможности для того, чтобы придать новый импульс деловым связям. Никол Пашинян выразил удовлетворение тем, что Армения и ОАЭ развивают сотрудничество в сфере туризма, что способствует укреплению связей между двумя народами.

Мухаммад Иса Аль Зааб поблагодарил за теплый прием и выразил готовность приложить усилия для расширения и углубления двусторонних отношений. Посол отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в сфере энергетики, информационных технологий, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и других гуманитарных областях. Он сообщил, что сейчас обсуждается возможность организации третьего прямого рейса с Арменией, что будет способствовать не только росту туризма, но и увеличению объемов товарооборота. Мухаммад Иса Аль Зааб отметил, что правительство ОАЭ готово обсудить инвестиционные проекты с Арменией для совместной реализации.

В контексте развития двустороннего экономического сотрудничества собеседники отметили важность проведения заседания межправительственной комиссии в ближайшее время. Премьер-министр Пашинян выразил надежду на то, что в ходе заседания будут приняты конкретные решения, которые будут направлены на расширение экономических отношений между двумя странами. Глава правительства придал особое значение сотрудничеству двух стран в сфере информационных технологий и выразил надежду, что компании ОАЭ примут активное участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, который пройдет осенью в Ереване.

В контексте придания нового импульса отношениям между Арменией и ОАЭ стороны отметили важность организации бизнес-форумов и взаимных визитов на высоком уровне.

Никол Пашинян поблагодарил правительство ОАЭ за сбалансированную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта.