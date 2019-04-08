Армения ожидает от соседей прекращения милитаристской риторики: речь спикер НС на 140-й Ассамблее МПС

Ни один лидер Армении не выступает с милитаристскими заявлениями, и Армения ожидает того же от соседей. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении на 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза сказал председатель НС Армении Арарат Мирзоян. В своем выступлении спикер НС, в частности, отметил:

«Уважаемый господин председатель,

Господа парламентарии,

Дамы и господа,

Позвольте мне начать свое выступление с благодарности в адрес принимающей стороны - парламент Государства Катар, за прекрасную организацию генеральной ассамблеи и теплый прием.

Как сказал известный педагог Иоганн Генрих Песталоцци: «Образование, которое мы поощряем, связано с тем типом общества, которое мы хотим создать». Ровно год назад народ Армении встал на ноги, выражая свое желание жить в государстве, которое защищает права человека и основные свободы в государстве, где гарантирован правопорядок. Наш народ осознал свое стремление мирным ненасильственным путем, который сейчас известен как бархатная революция или армянский способ совершения революций. Конечно, права человека и равные возможности являются приоритетами в демократических процессах Новой Армении. Мы убеждены, что верховенство закона и сильное гражданское общество являются залогом сильного общества и, следовательно, сильного государства.

Тема сегодняшних обсуждений чрезвычайно важна с точки зрения обеспечения мира и безопасности и защиты прав человека, поскольку парламенты играют решающую роль в вопросе просвещения людей.

Роль парламента, очевидно, заключается не только в принятии законов и политики. Парламентарии обязаны укреплять ценности, в которые они верят, действуя как множители. В этой связи следует отметить, что внеочередные парламентские выборы в Армении, состоявшиеся в декабре 2018 года, были оценены как демократические, транспарентные, свободные и справедливые, и восстановили доверие общественности к выборам, которое было утрачено в последние десятилетия.

Наш парламент уделяет особое внимание поощрению образования, поскольку мы считаем, что это фундаментальное право человека, и члены парламента выступают в качестве образцов для подражания для подрастающего поколения. Новое руководство Армении предпринимает ощутимые усилия по воспитанию чувства гражданства и расширению гражданского участия. В связи с этим недавно правительство Армении приняло решение учредить День гражданина. Этот день будет отмечаться в последнюю субботу апреля, чтобы отметить национальное движение, которое привело к победе армянского народа, поскольку они подтвердили свое право на мирную смену власти. Это прекрасный повод для поощрения общественного диалога по вопросам мира, безопасности и верховенства закона.

Надеюсь, вы согласитесь, что инновации играют решающую роль в образовании 21-го века. Следует отметить, что в Армении не хватает природных ресурсов, но имеется огромный интеллектуальный потенциал, поэтому неудивительно, что Армения придает большое значение развитию ИТ-сектора, что привело к очень интересному явлению: многие армянские ИТ-специалисты теперь могут работать за границей и, как это ни парадоксально, это не привело к утечке мозгов. Наоборот, они могут внести свой вклад в экономику Армении и сделать так, чтобы мы начинали обучение с самого раннего возраста. В Армении у нас есть центры креативных технологий TUMO, которые специально предназначены для привлечения и раскрытия молодых талантов. Это действительно хорошая практика и инновация в образовательной модели Армении, которой мы могли бы поделиться с другими странами и вдохновить на другие успешные инициативы. Эта идея оказалась настолько успешной, что недавно подобный центр открылся в Париже.

Современные теории мира предлагают понятие “позитивного мира”, которое определяется как отсутствие структурного насилия. Честно говоря: «Мир не означает полного отсутствия какого-либо конфликта. Это означает отсутствие насилия во всех формах и конструктивное урегулирование конфликта». Я могу с гордостью утверждать, что вы не найдете ни малейшего следа ксенофобии, нетерпимости и разжигания ненависти в наших учебных материалах, включая учебники для детей. История показывает, что разжигание ненависти может перерасти в преступления на почве ненависти и геноцид. Это очень деликатная тема для нас, так как 1,5 миллиона армян стали жертвами Геноцида еще в 1915 году. Сегодня вы не услышите никакой воинственной риторики ни от одного лидера Армении. И это то, чего мы ожидаем от наших соседей. Было много случаев, когда мы обращали внимание международного сообщества на неприемлемые факты ненависти, ксенофобии и открытого расизма в некоторых учебных материалах, используемых в некоторых из наших соседних стран, в том числе даже в детских садах. Это не подготовка населения к миру. Всегда нужно готовить детей и молодое поколение к миру. И мы твердо верим, что мы должны сосредоточиться на мире, поскольку это залог безопасности и универсальная ценность для всех.

Уважаемые коллеги,

Образование может стать долгосрочной инвестицией в предотвращение насильственного экстремизма, радикализации, преступлений против человечности и геноцидов. Это важное условие, если мы хотим сформировать общество, к которому все мы стремимся. Участие молодежи во всех этих начинаниях также является обязательным. Более того, чтобы предотвратить насильственный экстремизм, мы должны сосредоточиться на культурном и образовательном обмене, продвигать искусство и обеспечивать связь между нациями с помощью новых технологий. Все это может привести к высокой степени мотивации к миростроительству, терпимости и мирному сосуществованию».