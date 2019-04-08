Опрос: ирландцы из всех жителей Евросоюза ощущают себя самыми здоровыми

Подавляющее большинство жителей Ирландии - 83% - оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Результаты опроса, проведенного европейским агентством по изучению общественного мнения "Евробарометр", показали, что ирландцам нет равных в ЕС в столь позитивном восприятии собственного здоровья, ообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте расположились киприоты (78%), следующую строчку разделили жители Италии и Швеции (77%). В конце списка оказались представители Литвы и Латвии - в этих странах Балтии лишь 44% людей удовлетворены состоянием своего здоровья. В среднем по Европе мужчинам свойственно более позитивно оценивать свое здоровье, чем женщинам - 72% против 67%. Однако в случае с ирландцами такая разница не наблюдается. Позитивное восприятие своего здоровья, как нетрудно предположить, зависит и от возраста. Так, к примеру, около 88% мужчин-европейцев в возрасте от 16 до 44 лет оценили его как "хорошее" или "очень" хорошее. В возрастной группе от 65 лет и старше этот показатель опускается до 45%.

На основе целого ряда недавних соцопросов "Евробарометра" можно сделать вывод о том, что ирландцы - одни из самых оптимистично настроенных жителей Европейского союза. Одобрительное отношение к ЕС высказывают рекордное среди стран-членов число граждан - 62%. За период двухлетней эпопеи, связанной с выходом ближайшего соседа - Великобритании - из ЕС, этот показатель возрос на 5%. Будущее союза оптимистично оценивают 84% ирландцев - это тоже самый высокий показатель.

"Евробарометр" проводит свои опросы среди стран-членов ЕС с 1974 года с регулярностью два раза в год по самым разным темам. Число респондентов в каждой стране составляет 1000 человек.