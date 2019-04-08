Республика Армения и Содружество Доминики установили дипломатические отношения

Постоянные представители Республики Армения и Содружества Доминики при ООН Мгер Маргарян и Лорин Рут Баннис-Робертс 5 апреля подписали Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы, последовавшей за церемонией подписания в Постоянном представительстве Республики Армения при Организации Объединенных Наций, постоянные представители Армении и Доминики выразили уверенность в том, что установление дипломатических отношений будет способствовать партнерству между двумя странами в рамках ООН и расширению сотрудничества в других международных организациях.