За год количество зарегистрированных работников в Армении увеличилось на 9,9%

В Республике Армения в январе 2019 года количество зарегистрированных работников по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 9,9%.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице правительства Армении в Facebook.

«В январе 2019 года количество зарегистрированных работников в Армении увеличилось на 9,9% по сравнению с январем 2018 года. В частности, количество работников негосударственного сектора увеличилось на 15,8%», - говорится в сообщении.