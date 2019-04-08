Азиатские индексы - 08-04-19

ТОКИО, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.21% и составил 21761.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.35% и составил 1620.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3244.81 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 30077.15 пункта.