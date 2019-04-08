В Сингапуре впервые в мире начнут делать анализ крови на обнаружение рака желудка

Медики Сингапура первыми в мире начнут проводить тесты на обнаружение рака желудка при помощи анализа крови. Как рассказал доцент Национального университета Сингапура Ео Кхай Гуан, в ближайшее время ожидается получение от Минздрава разрешения на данный вид диагностики, и она может быть запущена уже до конца года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Рак желудка - молчаливый убийца, поскольку во многих случаях его обнаруживают уже на поздних стадиях, когда сложно чем-либо помочь пациенту", - отметил ученый. "Новый же вид диагностики, который и оперативнее, и дешевле имеющихся на сегодняшний день, сможет показывать наличие онкологии уже на самых ранних стадиях, когда заболевание поддается эффективному лечению", - сказал Ео Кхай Гуан, который возглавляет один из четырех инновационных проектов в национальном консорциуме онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на то, что аналогичные разработки по диагностированию рака желудка на основе анализа крови успешно ведутся и в других странах, в частотности, Австралии, США и Японии, подобные методы находятся лишь на уровне клинических испытаний.

Рак желудка занимает в мире четвертое место среди злокачественных образований, ежегодно диагностируется около миллиона новых случаев. Это заболевание имеет высокий показатель смертности (более 700 тыс. в год), что делает его вторым в структуре онкологической смертности после рака легких.