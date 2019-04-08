В Тайване эвакуировали более десяти тысяч человек после взрыва на химзаводе

Более 10 тысяч жителей пяти населенных пунктов в уезде Юньлинь на западе Тайваня были эвакуированы после взрыва на химзаводе в промышленной зоне города Майляо. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв произошел в воскресенье около 14.00 по местному времени (9.00 мск) на химзаводе, принадлежащем компании Formosa Chemical and Fiber Corp. Согласно предварительному расследованию, причиной взрыва стала утечка газа.

Сообщений о погибших или пострадавших к настоящему моменту не поступало, тем не менее взрыв, по данным властей, был достаточно сильным, чтобы его ощутили в населенных пунктах, расположенных в радиусе нескольких километров.

Местные власти распорядились создать специальную группу по мониторингу окружающей среды, членам которой предстоит выяснить, есть ли угроза загрязнения воздуха и какую опасность последствия взрыва представляют для местного населения.

Химзавод после взрыва был оштрафован на 160 тысяч долларов за нарушение норм, связанных с охраной окружающей среды. Отмечается, что штраф может быть увеличен.