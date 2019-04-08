На аукционе в Париже продадут 13-метровый скелет динозавра

Скелет 13-метрового травоядного динозавра станет лотом на торгах, организуемых в июне французским аукционным дома Aguttes. Согласно распространенному им коммюнике, стоимость лота составит около €2 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из сообщения следует, что останки динозавра, жившего около 150 млн лет назад, со 2 апреля экспонируются в пятом терминале аэропорта Хитроу в Великобритании. По словам палеонтолога и эксперта аукционного дома Эрика Микелера, доисторическое животное принадлежало семейству диплодоков, обитавших в Юрский период на территории современной Северной Америки.

Длина скелета составляет 13 метров, высота - 6,2 метра. Лот, как отмечается, более чем на 90% "состоит из оригинальных костей, что придает ему дополнительную ценность".

"Это одна из самых важных окаменелостей, найденная с конца XIX века", - сказал журналистам Микелер. По его словам, на некоторых костях "даже сохранились остатки кожи".

Останки выставляемого на торги динозавра были найдены в 2012 году в США (штат Вайоминг). Скелет пробудет в Хитроу до 3 июня, после чего его перевезут в Париж для продажи.