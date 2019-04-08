Над композицией работали The Weeknd, SZA и Трэвис Скотт. Премьера песни состоится скоро.

Слухи по поводу того, что в заключительном сезоне популярного сериала "Игра престолов" будет звучать нестандартная музыка, ходят уже достаточно давно. Существование загадочного трека подтвердили люди, которые работают над проектом. Об этом сообщает Pitchfork.

В частности, стало известно, что авторы "Игры престолов" попросили у певца The Weeknd записать композицию для фанатов. После чего тот привлёк к работе своих друзей — рэпера Трэвиса Скотта и артистку SZA. Согласно предварительной информации, песня должна будет прозвучать во время финальных титров.

Напомним, премьера шоу запланирована на 14 апреля.