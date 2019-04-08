Матч “Арарат-Армения” - “Ширак” завершился вничью

В последнем матче 25-го тура чемпионата Армении по футболу соревновались “Арарат-Армения” и “Ширак”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме командам так и не удалось завоевать ворота друг друга. На 70-й минуте второго тайма “Ширак” вывел вперед Бунджамин Шабан. Затем на 80-й минуте Петрос Аветисян из “Арарат-Армения” сравнял счет, через две минуты, “Ширак”вновь опередил в счете. На этот раз отличился Давид Гандилян. На 85-й минуте “Арарат-Армения” сравняла счет.

Итог игры : “Арарат-Армения” – “Ширак” - 2:2.