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Матч “Арарат-Армения” - “Ширак” завершился вничью


В последнем матче 25-го тура чемпионата Армении по футболу соревновались “Арарат-Армения” и “Ширак”.

Как передает  «Арменпресс», в первом тайме командам так и не удалось завоевать ворота друг друга. На 70-й минуте второго тайма “Ширак” вывел вперед  Бунджамин Шабан. Затем на 80-й минуте Петрос Аветисян  из “Арарат-Армения” сравнял счет, через две минуты, “Ширак”вновь  опередил в счете. На этот раз отличился Давид Гандилян.  На 85-й минуте “Арарат-Армения” сравняла счет.

Итог игры : “Арарат-Армения” – “Ширак” -  2:2.




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