Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что на президентских выборах на Украине все же победит действующий президент Петр Порошенко. Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал в понедельник в интервью турецкому информационному агентству Anadolu.

"Никто там ничего не выиграл, после первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать, - цитирует Лукашенко агентство БелТА. - Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".

Он отметил, что Порошенко сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали.