Тегеран предостерег США от признания КСИР террористической организацией

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф предупредил США о негативных последствиях, если Вашингтон внесет Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"(Сторонники премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - ред.), которые давно выступали за признание КСИР иностранной террористической организацией, полностью осознают последствия (такого решения - ред.) для сил США в регионе. Они стремятся втянуть США в трясину ", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

По его словам, президент США Дональд Трамп должен противостоять попыткам втянуть США "в очередную катастрофу".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа готовится внести КСИР в список террористических организаций. Председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише позднее заявил, что в ответ Иран может поместить вооруженные силы США в свой террористический "черный список", где уже находится "Исламское государство"*.