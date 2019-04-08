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Полиция получила сигнал о драке с участием сына и зятя Левона Ераносяна


В полицию поступило сообщение о драке на проспекте Комитаса с участием сына и зятя бывшего командующего войсками полиции, генерал-майора Левона Ераносяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Сигнал тревоги поступил в Арабкирское отделение полиции 7 апреля в 22:00. В настоящее время информация проверяется”, - сказали в полиции.

По данному факту в следственном отделении Арабкирского отделения полиции готовятся материалы.




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