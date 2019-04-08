Причина прекращения предоставления учетных номерных знаков автомобилей техническая: разъяснение Полиции РА

Причина прекращения предоставления регистрационных номеров автомобилей в учетно-экзаменационных подразделениях полиции - техническая. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба полиции Армении.

“В связи с большим количеством автомобилей произошло прерывание выдачи номерных знаков. Просим прощения у граждан и сообщаем, что вместо этого ДП выдает временные номерные знаки, а проблема будет решена в конце недели, и предоставление номерных знаков продолжится в обычном режиме. Общественности будет предоставлена дополнительная информация”, - говорится в сообщении.