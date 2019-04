Песни Роналду в машине взорвали Интернет

Звёздный футболист показал своим подписчикам в соцсети, как проводит время с семьёй в дороге.

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", как поёт песни в машине за рулём. Звёздный футболист исполнил песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Также на видео песни пели его подруга Джорджина Родригес и сын Криштиану-младший.

Отметим, что это видео сразу же стало популярным в Сети: менее чем за сутки оно набрало больше восьми миллионов лайков.