Европейский бизнес начал бойкотировать султана Брунея из-за смертной казни за однополый секс

Европейские агенства недвижимости и транспортные компании, а также Deutsche Bank и издатель газеты Financial Times фактически объявили бойкот султану Брунея, протестуя против введения в этой стране смертной казни в виде забивания камнями за однополые связи и супружескую измену, сообщает в понедельник Deutsche Welle.

По данным радиостанции, бойкот выражается в отказе пользоваться услугами девяти отелей класса люкс, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея Хассанал Болкиах. Эти отели располагаются в том числе в Лондоне, Париже, Риме, Милане, Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесе.

Кроме того, британская туристическая компания STA Travel, организующая путешествия для молодежи и студентов, решила прекратить продажу авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei. Помимо этого, в Лондоне в метро и автобусах отказались от рекламы поездок в Бруней,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее к протесту против жестокого закона призвали британский певец Элтон Джон и актер и режиссер Джордж Клуни.

В начале апреля в Брунее вступили в силу новые законы, ужесточившие уголовный кодекс, опираясь на законы шариата. Теперь за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью, а воровство - ампутацией рук и ног. Ужесточение наказания будет касаться не только жителей страны, но и иностранцев.