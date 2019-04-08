Председатель НС Армении встретился с председателем Палаты представителей Бельгии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 8 апреля в рамках работы 140-й Ассамблеи МПС встретился с председателем Палаты представителей Бельгии Зигфридом Браке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в ходе встречи стороны обсудили политические изменения в Армении. Председатель НС представил своему партнеру постреволюционные развития в РА, направленные на упрочение демократии, защиту прав человека и гарантии верховенства закона. А.Мирзоян отметил, что состоявшиеся в декабре 2018 г. внеочередные парламентские выборы удостоились самой высокой оценки международных наблюдательных миссий.

Собеседники обратились также к намечаемой в Армении повестке переходного правосудия.

Зигфрид Браке, приветствуя демократические перемены в Армении, заявил о поддержке их парламентариями Бельгии.

Для укрепления институциональных связей и обмена опытом между двумя странами стороны договорились об организации в будущем программ обмена опытом для аппаратов.

А.Мирзоян особо подчеркнул важность ратификации законодательным органом Бельгии Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. Председатель Палаты представителей выразил готовность содействовать ратификации документа в кратчайшие сроки.