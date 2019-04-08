$100 за 28 секунд. Ар Келли дал свой самый короткий концерт

Певец Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) выступил с максимально короткой программой впервые после того, как в его адрес были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

О том, что он выступит с концертом концертом, Ар Келли предварительно объявил в своем Twitter. Пришедшие в воскресенье в клуб в Спрингфилде (штат Иллинойс) посетители заплатили от $50 до $100 за входной билет, однако в своем выступлении Ар Келли ограничился исполнением лишь пары строк одной из своих песен. В общей сложности концерт продлился 28 секунд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще около получаса артист, отпущенный ранее под залог в $100 тыс., фотографировался и общался с фанатами. Как отмечает агентство, многие пришедшие, хотя и отделяют творчество "певца от прозвучавших ранее обвинений", сказали, что такое выступление точно не стоило потраченных денег.

В конце февраля прокуратура округа Кук предъявила Келли обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по 10 пунктам. Согласно распространенной информации, от действий музыканта пострадали четыре девушки. По данным ведомства, Келли прибегал к силе или угрозам ее применения. После того как органы правопорядка получили ордер на его арест, он добровольно явился в полицейский участок в Чикаго (штат Иллинойс).