ППА пригласит Никола Пашиняна в парламент на закрытое обсуждение

Парламентская фракция “Процветающая Армения” пригласит премьер-министра РА Никола Пашиняна на закрытое обсуждение в НС для ознакомления с подробностями встречи Пашинян - Алиев.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции Гагик Царукян, отвечая на вопрос о том, какова их оценка встречи.

“Это нам еще не ясно, мы увидели, что были сделаны разные заявления: наш премьер-министр одно, азербайджанская сторона другое. Поэтому мы организовали приглашение. В парламенте состоится закрытая встреча с премьер-министром, мы пригласим также и наших друзей-депутатов Арцаха”, - сказал Царукян.

По его словам, после вопросов и ответов, когда им все будет понятно, они скажут об этом и общественности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Вене 29 марта. Встреча Пашинян - Алиев в Вене была первой под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого были три неофициальные встречи.