Борцы Сафарян и Теванян на чемпионате Европы стартовали с победы
Члены сборной Армении по вольной борьбе удачно стартовали на чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», Вазген Теванян (65 кг) в 1/8 финала победил представителя Великобритании Джорджа Энтони со счетом 10:0. Далее армянский борец поборется с азербайджанцем Хаджи Алиевым.
Чемпион мира и Европы в весовой категории 70 кг Давид Сафарян в квалификационном раунде со счетом 7:4 опередил молдаванина Михаила Саву.
Григор Григорян (79 кг) проиграл в первом поединке со счетом 1:10, уступив представителю Румынии Омарасхабу Нажмудинову.
- 16:32 Могерини призвала добиться прекращения огня в Ливии
- 16:17 Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
- 16:04 В Великобритании выдают новые загранпаспорта без символики ЕС
- 15:50 Тегеран предостерег США от признания КСИР террористической организацией
- 15:43 Полиция получила сигнал о драке с участием сына и зятя Левона Ераносяна
- 15:33 Причина прекращения предоставления учетных номерных знаков автомобилей техническая: разъяснение Полиции РА
- 15:28 Песни Роналду в машине взорвали Интернет
- 15:16 Европейский бизнес начал бойкотировать султана Брунея из-за смертной казни за однополый секс
- 15:08 $100 за 28 секунд. Ар Келли дал свой самый короткий концерт
- 14:58 ППА пригласит Никола Пашиняна в парламент на закрытое обсуждение
- 14:46 Борцы Сафарян и Теванян на чемпионате Европы стартовали с победы
- 14:43 Национальное Собрание Армении приняло законoпроект о продаже сжатого природного газа в килограммах
- 14:38 На Украине началась агитация перед вторым туром выборов президента
- 14:23 Из-за Brexit британцы заскучали по авторитарному лидеру
- 14:13 ЕС продлил на год санкции против Ирана
- 13:59 Первые женщины — воздушные диспетчеры начали работать в Саудовской Аравии
- 13:54 Обсуждена вероятность открытия генконсульства Армении в Эрбиле: посол Поладян встретился с должностными лицами Иракского Курдистана
- 13:47 В США разразилась загадочная эпидемия
- 13:42 Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о праздновании в последнюю субботу апреля Дня гражданина РА
- 13:36 Арарат Мирзоян принял приглашение Али Лариджани посетить Иран
- 13:35 В Тбилисском метро объявили эвакуацию
- 13:33 Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе "Олимпийский" 19 апреля
- 13:24 В Ереване при обыске дома гражданина обнаружены незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
- 13:22 Вице-премьер Ливии подал в отставку и поддержал маршала Хафтара
- 12:51 Возобновлены работы по восстановлению дороги, ведущей от Туманяна к Баграташенскому пограничному пропускному пункту
- 12:48 В Польше учителя объявили бессрочную забастовку
- 12:36 Трон Наполеона продали на аукционе во Франции за €500
- 12:33 ППА не против инициативы отмечать последнюю субботу апреля как День гражданина РА
- 12:21 Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт
- 12:16 Правительство предлагает в последнюю субботу апреля отметить День гражданина
- 12:07 Арарат Мирзоян встретился с Генеральным секретарем Межпарламентского союза в Катаре
- 11:51 У нас одна миссия - помощь детям Армении, больных раком: Анна Акопян приняла участие в благотворительном обеде в Лос-Анджелесе
- 11:43 Зеленский раскрыл свой план по урегулированию в Донбассе
- 11:38 В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
- 11:24 AFP: число погибших в ходе боевых действий в пригороде Триполи увеличилось до 32 человек
20:08, 05.04.2019
Просмотрели 1172 раз Никол Пашинян посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри, городской автовокзал и аэропорт “Ширак”, встретился с проживающими в домиках гражданами
12:47, 01.04.2019
Просмотрели 1143 раз Никол Пашинян поздравил ассирийскую общину Армении с Новым годом - Хаб-Нисаном
22:00, 05.04.2019
Просмотрели 1032 раз Под патронажем премьер-министра открылась выставка, организованная по инициативе посольства Италии в Армении
20:33, 01.04.2019
Просмотрели 998 раз Президенты Армении и Арцаха посетили Талиш и встретились с военнослужащими, принявшими участие в апрельской войне
10:47, 01.04.2019
Просмотрели 954 раз Армен Саркисян встретился с представителями компании IBM