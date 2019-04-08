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Борцы Сафарян и Теванян на чемпионате Европы стартовали с победы


Члены сборной Армении по вольной борьбе удачно стартовали на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Вазген Теванян (65 кг) в 1/8 финала победил представителя Великобритании Джорджа Энтони со счетом 10:0. Далее армянский борец поборется с азербайджанцем Хаджи Алиевым.

Чемпион мира и Европы в весовой категории 70 кг Давид Сафарян в квалификационном раунде со счетом 7:4 опередил молдаванина Михаила Саву.

Григор Григорян (79 кг) проиграл в первом  поединке со счетом 1:10, уступив представителю Румынии Омарасхабу Нажмудинову.




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