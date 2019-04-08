Национальное Собрание Армении приняло законoпроект о продаже сжатого природного газа в килограммах

Национальное Собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством проект закона “О внесении изменения в Налоговый кодекс РА”. Этим планируется замена единицы измерения сжатого природного газа с целью налогообложения акцизным налогом - 1000 кв.м на 1 тонну.

Как передает «Арменпресс», проект был принят на внеочередном заседании НС Армении 8 апреля.

Депутат Геворг Горгисян отметил, что партия “Проветающая Армения” голосует за проект, поверив утверждениям замминистра финансов, что это не приведет к увеличению налогового бремени или дополнительных расходов для хозяйствующих субъектов.

Депутат фракции “ Мой шаг” Бабкен Тунян отметил, что проект не предусматривает увеличения налогового бремени, более того, налоговая нагрузка уменьшается, а какую ценовую политику будут проводить в дальнейшем газозаправочные станции, не имеет отношения к данному закону.

За проект проголосовали 103 депутата, депутатов, проголосовавших против не было.