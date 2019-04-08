На Украине началась агитация перед вторым туром выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины разрешила кандидатам в президенты с понедельника вести агитацию перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"С сегодняшнего дня разрешена агитация перед вторым туром выборов президента", - сказали в ЦИК. Агитация разрешена по 19 апреля включительно, добавили в пресс-службе.

Накануне глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что предвыборная агитация, которую вели кандидаты до 8 апреля, "выходит за рамки действующего законодательства",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ходе первого тура выборов 31 марта шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий украинский лидер Петр Порошенко - 15,95%. Теперь судьбу выборов решит второй тур голосования.

До 21 апреля оба претендента на пост главы государства должны повторно подать кандидатуры своих представителей в обновленные территориальные комиссии. Территориальные комиссии в свою очередь утверждают новый состав участковых избиркомов и ведут непосредственную подготовку ко второму туру выборов.

Обнародовать результаты избирательных социологических опросов перед вторым туром разрешено законом до 18 апреля. 19 апреля - последний день разрешенной агитации и вероятная дата проведения телевизионных дебатов между кандидатами в президенты. На сегодняшний день Зеленский и Порошенко не против публичной дискуссии.