ЕС продлил на год санкции против Ирана

Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении Ирана, которые были введены "в связи с нарушением прав человека" в этой стране. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", - отмечается в нем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Совет напоминает, что санкции ЕС против Ирана были введены в 2011 году из-за нарушения прав человека в этой стране. Они действуют в отношении 82 человек и одной организации. Всем фигурантам этого черного списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для "репрессий" внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями.