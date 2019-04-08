Первые женщины — воздушные диспетчеры начали работать в Саудовской Аравии

Первые одиннадцать женщин-авиадиспетчеров приступили к работе в аэропорту Джидды в Саудовской Аравии, сообщает в понедельник издание Saudi Gazette.

Ранее все они прошли первую в своем роде тренировочную программу, которая готовит женщин к работе воздушными диспетчерами в королевстве. В настоящее время аналогичную подготовку проходят еще пятнадцать саудовских женщин.

"Компания принимает на работу женщин в различных сферах, чтобы внести свой вклад в "Видение-2030" и чтобы увеличить участие саудовских женщин на рынке труда", — заявил на торжественной церемонии главный исполнительный директор Saudi Air Navigation Services Раян Тарабзони,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рассчитанная на один год программа подготовки женщин — воздушных диспетчеров включает тринадцать предметов, среди которых физика, математика, авиационная терминология, а также ряд базовых тренировочных курсов воздушных диспетчеров.

Программы реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана "Видение-2030" (Saudi Vision 2030) направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти, развитие частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма.