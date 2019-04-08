Обсуждена вероятность открытия генконсульства Армении в Эрбиле: посол Поладян встретился с должностными лицами Иракского Курдистана

Посол Армении в Ираке Грачья Поладян в ходе визита в Иракский Курдистан с 4 по 6 апреля в столице Эрбиле встретился с канцлером Совета безопасности Масруром Барзани (Masrour Barzani). Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость развития исторически сформировавшихся отношений между армянским и курдским народами.

Посол Поладян поздравил канцлера Барзани с избранием кандидатом в премьер-министры Иракского Курдистана. Собеседники обменялись мнениями вокруг углубления двусторонних торговых отношений, а также договорились о продолжении контактыов. Пользуясь случаем, посол Грачья Поладян выразил свою признательность Иракскому Курдистану за предоставленный армянской общине земельный участок, а также за строительство при финансировании правительства Армянской церкви Сурб Хач в Эрбиле (церемония освящения церкви состоялась 6 апреля).

Затем посол Грачья Поладян встретился со спикером парламента Иракского Курдистана, госпожой Вала Фариди (Vala Farid), вице-спикером Хемином Хаврами (Hemin Hawrami), секретарем Муной Кахвечи (Muna Kahveci). В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между армянскими и курдскими парламентариями и народами, и также возможности развития добрососедских отношений в будущем. В ходе встречи с министром департамента внешних отношений автономии Иракского Курдистана Фалахом Мустафой (Falah Mustafa) была затронута вероятность открытия Генерального консульства Армении в Эрбиле. Собеседники коснулись представляющих двусторонний интерес торговых и культурных вопросов, региональных развитий, защиты прав этнических и религиозных меньшинств. Министр Фалах Мустафа выразил отношение правительства автономии к достижению урегулирования нерешенных проблем путем мирного сосуществования и диалога.

В ходе визита в автономию Иракского Курдистана посол Грачья Поладян обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, также и с министром внутренних дел Каримом Синджари (Karim Sinjari), губернатором Эрбиля Навзадом Хади (Nawzad Hadi) и единственным армянским депутатом, представленным в парламенте края Ваиком Сараняном.