В США разразилась загадочная эпидемия

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили об эпидемии кишечной инфекции, которая разразилась в пяти штатах США. Ее источник до сих пор не установлен, хотя известно, что болезнь вызывается бактерией Escherichia coli. Об этом пишет Science Alert.

Эпидемия началась 2 марта 2019 года, а ее возбудителем являются кишечные палочки штамма O103. Всего заболели 72 человека в возрасте от одного года до 74 лет, при этом оказались госпитализированы восемь человек. Больше всего случаев инфекции (36 больных) зарегистрировано в штате Кентукки. Симптомы включают в себя сильные спазмы в желудке, диарею и рвоту. О случаях смерти не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению врачей, патогенная бактерия происходит от одного и того же источника. Это может быть связано с определенным продуктом питания, магазином или сетью питания. Однако выявление первоначальной причины заражения затруднено тем, что пациенты не могут вспомнить, что именно они ели.