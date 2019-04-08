Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

В США разразилась загадочная эпидемия


Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили об эпидемии кишечной инфекции, которая разразилась в пяти штатах США. Ее источник до сих пор не установлен, хотя известно, что болезнь вызывается бактерией Escherichia coli. Об этом пишет Science Alert.

Эпидемия началась 2 марта 2019 года, а ее возбудителем являются кишечные палочки штамма O103. Всего заболели 72 человека в возрасте от одного года до 74 лет, при этом оказались госпитализированы восемь человек. Больше всего случаев инфекции (36 больных) зарегистрировано в штате Кентукки. Симптомы включают в себя сильные спазмы в желудке, диарею и рвоту. О случаях смерти не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению врачей, патогенная бактерия происходит от одного и того же источника. Это может быть связано с определенным продуктом питания, магазином или сетью питания. Однако выявление первоначальной причины заражения затруднено тем, что пациенты не могут вспомнить, что именно они ели.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации