Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о праздновании в последнюю субботу апреля Дня гражданина РА

Национальное Собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством законопроект о праздновании в последнюю субботу апреля Дня гражданина РА.

Как передает «Арменпресс», парламент Армении принял законопроект О внесении дополнений в Закон “О праздниках и памятных днях”.

Перед голосованием депутат фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян сообщил, что ППА решила пропустить голосование по этому вопросу.

За проект проголосовали 92 депутата , против - 3, воздержались – 5.

Голосование во втором чтении проекта состоится в течение 24 часов.