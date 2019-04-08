Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о праздновании в последнюю субботу апреля Дня гражданина РА
13:42, 8 Апрель, 2019
Национальное Собрание РА приняло в первом чтении представленный правительством законопроект о праздновании в последнюю субботу апреля Дня гражданина РА.
Как передает «Арменпресс», парламент Армении принял законопроект О внесении дополнений в Закон “О праздниках и памятных днях”.
Перед голосованием депутат фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян сообщил, что ППА решила пропустить голосование по этому вопросу.
За проект проголосовали 92 депутата , против - 3, воздержались – 5.
Голосование во втором чтении проекта состоится в течение 24 часов.