В Тбилисском метро объявили эвакуацию

На станции метро "Делиси" из-за перегрева масла в вагоне поезда образовался специфический запах, поэтому машинист попросил пассажиров освободить состав, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу Тбилисской транспортной компании.

Об инциденте на второй линии метро сообщили пользователи социальных сетей, которые утверждали, что эвакуация пассажиров из поезда была объявлена из-за резкого специфического запаха на станции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

неисправный поезд был заменён другим составом, что не привело к перебоям в движении метро.

