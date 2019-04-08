Кандидат в президенты Украины от парии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве со своим соперником по второму туру выборов - действующим главой государства Петром Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского на дебатах на стадионе 14 апреля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"19 апреля на НСК (Национальном спортивном стадионе) "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы" - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его штаба.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев вместе подготовить вопросы для него. "Например, когда начнутся посадки, почему "свинарчуки" не за решетками?", - сказал он. "Поэтому, пожалуйста, пишите комментарии - какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - добавил он.