Арарат Мирзоян принял приглашение Али Лариджани посетить Иран

8 апреля председатель НС А. Мирзоян в рамках работы 140-й сессии Межпарламентского союза встретился с председателем меджлиса Исламской Республики Иран Али Лариджани. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, приветствовав Арарата Мирзояна, Али Лариджани отметил, что между двумя нашими странами существуют братские связи, признаком этого был официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Иран.

Поздравив А. Мирзояна с избранием на должность председателя НС, председатель Меджлиса Ирана обратился к парламентскому сотрудничеству и вопросам активизации экономических отношений между двумя странами.

Председатель НС подчеркнул, что дружественные отношения между Арменией и Ираном основаны на многовековых историко-культурных связях и выразил уверенность, что взаимодействие между двумя странами будет развиваться и на парламентском уровне.

В ходе встречи собеседники коснулись углубления сотрудничества в сферах высоких технологий, энергоносителей, финансов и других сферах.

Али Лариджани пригласил председателя НС посетить Иран. Арарат Мирзоян принял приглашение.