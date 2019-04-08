Вице-премьер Ливии подал в отставку и поддержал маршала Хафтара

Вице-премьер правительства Ливии Али Фарадж аль-Катрани объявил об уходе в отставку, выразив при этом поддержку военной операции командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, аль-Катрани назвал военную операцию Хафтара "освободительной" и раскритиковал политику главы правительства Ливии Файеза Сараджа, который, по словам аль-Катрани, сотрудничает с боевиками в Триполи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На прошлой неделе Хафтар объявил о начале наступленияЛивийской национальной армии на Триполи. По последним данным, число погибших в ходе военной операции составило 32 человека, еще около 50 получили ранения.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.