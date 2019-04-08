В Ереване при обыске дома гражданина обнаружены незаконно хранящееся оружие и боеприпасы

В следственном отделе административных районов Эребуни и Нубарашен следственного управления города Еревана Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК РА (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). 6 апреля по решению суда в одном из домов на улице Хоренаци и в его подсобных помещениях был проведен обыск. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, до проведения обыска жителям этого дома, гражданам 1953 и 1980 гг. рождения, было предложено сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. В результате 38-летний мужчина представил незаконно хранящийся пистолет, заряженный 9 патронами и коробку с патронами , отметив, что другого оружия и боеприпасов в доме нет.

В результате проведенного обыска в указанном доме также были обнаружены незаконно хранящийся пистолет “Derringer”, и 1 боевое оружие серебристого цвета.

Обнаруженные оружие и боеприпасы конфискованы. Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.