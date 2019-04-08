Возобновлены работы по восстановлению дороги, ведущей от Туманяна к Баграташенскому пограничному пропускному пункту

В мае возобновились строительные работы 2-го этапа (пограничный пропускной пункт Туманян - Баграташен)программы восстановления и улучшения автодороги межгосударственного значения Ванадзор – Алаверди - граница Грузии (М-6), которая была начата в 2018 году. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, благоприятная погода позволяет придать строительству широкий размах. Осуществляются работы по земельному бурению, строительству дренажных труб и опор, транспортировке водопроводных линий, удалению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия.

Особое внимание уделяется участку дороги, проходящему через город Алаверди. Представители компании-подрядчика заверяют, что сделают все возможное для быстрого завершения строительства тротуаров на административной территории города Алаверди, установки новой основы дорожного движения и ремонта мостов, чтобы уже летом начать асфальтирование указанного участка дороги.

На первом этапе строительства, на участке 38.45 км от Ванадзора до станции Туманян работы завершены, участок дороги сдан в эксплуатацию. Второй участок капитально ремонтируемой дороги, протяженность которой составляет 51.74 км, охватывает отрезок дороги от станции Туманян до Баграташенского пограничного пропускного пункта. Завершение строительных работ намечено на конец 2020 года.