В Польше учителя объявили бессрочную забастовку

Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник во многих школах страны учителя не приступили к работе. Основным требованием учителей является увеличение заработной платы на тысячу злотых (около 263 доллара) в месяц.

Несколько недель правительство вело переговоры с профсоюзами учителей. Руководить переговорщиками была назначена вице-премьер Беата Шидло. Переговоры правительства и профсоюзов продолжались до последнего момента, сторона правительства предлагала различные варианты повышения денежного содержания учителей. К вечеру воскресенья достичь взаимопонимания удалось с частью профсоюзных организаций, но крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не согласились на условия правительства, решив начать забастовку,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Варшаве эффект забастовки могут почувствовать на себе более 200 тысяч детей. Ожидается, что в понедельник полностью будут закрыты более 150 детских садов, сто начальных школ и около 30 лицеев.

В связи с этим власти польской столицы попросили работодателей там, где есть такая возможность, разрешить сотрудникам прийти на работу с детьми.