Трон Наполеона продали на аукционе во Франции за €500

Трон французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821) продали на аукционе в исторической резиденции французских монархов Фонтенбло за €500 тыс. Об этом в воскресенье в своем Twitter сообщил аукционный дом Osenat, который занимался торгами.

"Императорский трон продан за €500 тыс., включая сборы", - говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что этот лот стал основным на прошедших торгах. Имя нового владельца раритета не указывается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что резное, покрытое позолотой кресло оценивается лишь в €80 тыс., не в последнюю очередь это было связано со спорами о его подлинности. Долгое время считалось, что существует всего пять тронов Наполеона. Один из них находился в парижском дворце Тюильри, другой - в замке Сен-Клу, третий в Сенате, где он остается по сей день, четвертый в Законодательном корпусе (ныне - Национальное собрание), пятый - в мэрии Парижа.

Однако в Osenat заверили, что "эксперты изучали этот лот шесть месяцев", и его подлинность не вызывает сомнений, а история лота документирована.