ППА не против инициативы отмечать последнюю субботу апреля как День гражданина РА
Парламентская фракция “Процветающая Армения” не против законодательной инициативы правительства, которой предлагается последнюю субботу апреля объявить Днем гражданина РА. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе обсуждения законопроекта О внесении дополнения в закон “О праздниках и памятных днях” сказал депутат фракции Геворк Петросян.
“Мы обсудили проект в нашей фракции и выражаем свое принципиальное согласие о введении этого праздника. Но немного непонятно, почему это обсуждается в срочном режиме. Мы принципиально не против, но считаем, что днем гражданина должен быть каждый из 365 дней, чтобы гражданин в своей стране чувствовал себя защищенным, уважаемым и обеспеченным”, - сказал Петросян.
Он отметил, что к нему обратились многочисленные граждане с просьбой о ходатайстве о признании 2 апреля Днем памяти. По мнению депутата, тем самым они проявят уважение к жертвам Апрельской войны и членам их семей.
Проект Закона О внесении дополнения в Закон "О праздниках и памятных днях" рассматривается в Национальном собрании в специальном режиме после принятия в первом чтении, второе чтение проекта состоится через 24 часа.