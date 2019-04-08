Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал, чтобы президент Украины Петр Порошенко вернул ему украинский паспорт до второго тура президентских выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. ЦИК в воскресенье объявила окончательные результаты I тура выборов президента, во второй тур вышли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

"Петр Алексеевич, Вы говорите, что вы поменялись, что хотите жить по закону. Вот вам простой тест на то, что это действительно так. Почти два года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране, вы лишили меня гражданства. Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны. Так вот, простой вопрос вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и впустить меня на Украину", - заявил Саакашвили в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом Саакашвили добавил, что не будет давать Порошенко 24 часа, но отметил, что у украинский президент имеет "достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы поступить закону и по международному праву".