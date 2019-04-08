Правительство предлагает в последнюю субботу апреля отметить День гражданина.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении дополнения в закон “О праздниках и памятных днях” представил в НС министр юстиции Армении Артак Зейналян.

“Проектом с целью отметить День гражданина РА предлагается добавить соответствующую статью. Этот день будет отмечаться в последнюю субботу апреля. В случае, совпадения 1 мая с субботним днем, День гражданина Армении будет отмечаться в последнее воскресенье апреля”, - сказал Зейналян.

Он также представил смысл празднованию Дня гражданина. По словам Зейналяна, на протяжении десятилетий народ в Армении не смог сформировать легитимную законодательную и исполнительную власт. На протяжении десятилетий народ боролся после выборов и не смог достигнуть закрепленного Конституцией того факта, что власть принадлежит народу и народ формирует власть посредством выборов. “И в апреле прошлого года народу удалось это осуществить, сотни тысяч граждан объединились, без предварительного согласия смогли осуществить революцию - бархатную, без насилия. И исполнительная власть считает, что это событие необходимо отмечать как праздник, поскольку отныне в Армении власть должен формировать ее хозяин - гражданин, и должен быть праздник гражданина”, - отметил Зейналян.

Он также подчеркнул, что исполнительная власть считает необходимым не фиксировать конкретного Дня граждана, а предусматривать нерабочий день, чтобы не возникало проблем с увеличением нерабочих дней.