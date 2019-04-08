Арарат Мирзоян встретился с Генеральным секретарем Межпарламентского союза в Катаре

В рамках 140-й сессии Межпарламентского союза 7 апреля Председатель НС Арарат Мирзоян встретился в Катаре с Генеральным секретарем Союза Мартином Чунгонгом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Арарат Мирзоян представил Генеральному секретарю результаты внеочередных парламентских выборов в Армении и высокую оценку международных наблюдателей. Председатель парламента отметил, что Армения является членом Межпарламентского союза с 1995 года и выразил уверенность, что депутаты Национального собрания нового созыва активнее будут вовлечены в работу организации.

Генеральный секретарь Мартин Чунгонг поздравил А. Мирзояна с избранием на должность председателя Парламента и выразил мнение, что присутствие парламентариев Армении в Межпарламентском союзе содействует процессу обновления демократии в мире.

Стороны обсудили круг вопросов, посвященных углублению сотрудничества и представляющих взаимный интерес, и договорились в ближайшем будущем под эгидой Межпарламентского союза в Ереване организовать семинар по участию женщин в политической жизни.

На встрече глава законодательного органа вручил Генеральному секретарю Союза письмо, выражающее готовность соблюдать “Общие принципы содействия парламентам”, разработанные Межпарламентским союзом.