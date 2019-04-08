У нас одна миссия - помощь детям Армении, больных раком: Анна Акопян приняла участие в благотворительном обеде в Лос-Анджелесе

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительного фонда “Город улыбок” (City of smile) Анна Акопян в сопровождении посла РА в США Варужана Нерсесяна, исполнительного директора Фонда “Город улыбок” Эстер Демирчян, генерального консула Ра в Лос-Анджелесе Армена Байбурдяна вечером 6 апреля в Лос-Анджелесе присутствовала на 34-м ежегодном гала-обеде армянской медицинской ассоциации. Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, все пожертвования, собранные во время гала-ужина, была переданы благотворительному фонду “Город улыбок”.

Число участников мероприятия превысило 800 человек. В числе них были: конгрессмен Адам Шифф, всемирно известный рок-музыкант Серж Танкян, мэр Глендейла Ара Наджарян, бывший мэр Глендейла, член городского совета Заре Синанян, член Совета штата Калифорния Адрин Назарян, издатель и редактор газеты “Калифорнийский курьер” Арут Сасунян, известный предприниматель Майк Сарьян, врачи, представители интеллигенции, руководители политических и общественных организаций. На гала-обеде выступили директор армянской Американской медицинской ассоциации Армонд Котикян, заместитель директора Кевин Галстян, Серж Танкян.

В качестве почетного гостя на гала-обеде выступила также и Анна Акопян. В своем выступлении она выразила особую благодарность организаторам вечера: Армяно-Американской медицинской организации, доктору Шанту Шахердемяну, который в течение этих месяцев упорно трудился, чтобы мероприятие стало реальностью.

“Этот вечер имеет очень важную миссию - помощь детям Армении, больных раком. Сегодня мы объединены для одной цели - обеспечить здоровое, мирное и счастливое детство армянским детям. Ежегодно в Армении у 100 детей диагностируется рак. Мы здесь, чтобы помочь этим детям. Вместе мы сможем бороться за жизнь каждого ребенка, страдающего раком, и это наша обязанность - не допустить, чтобы их жизнь прервалась из-за отсутствия финансирования. Вы лучше чем я знаете, что рак в наше время уже не тот, что был раньше. Это уже не та страшная и неизлечимая болезнь, как это было много лет назад. Человечество и Вы, врачи, нашли пути преодоления рака. Сегодня, в основном, мы побеждаем в борьбе с раком, но все еще бывают случаи, когда мы не добиваемся успеха, и медицина и наука пока не нашли волшебного ключика от рака для всех”, - отметила Анна Акопян. По ее словам, главной из этих причин является то, что для этой битвы нужны большие деньги. По ее словам, сегодня, в основном, в богатых и развитых странах, таких как США, рак является лишь болезнью, но в менее развитых странах рак и смерть еше синонимы.

На мероприятии Анна Акопян была удостоена почетной грамоты от Армянской Американской медицинской организации за работу в фонде "Город улыбок" и воодушевление армянских женщин во всем мире.

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