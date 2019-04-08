В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 стартовали в понедельник в Эстонии. Об этом сообщил расположенный в Таллине Центр киберзащиты НАТО.

"Учения Locked Shields в 2019 году пройдут 8-12 апреля и подчеркнут растущую потребность в лучшем взаимопонимании между различными экспертами и уровнями принятия решений, - говорится в сообщении. - Организаторы объединят техническую и стратегическую игру, предоставляя странам-участникам возможность отработать всю цепочку управления в случае серьезного кибернетического инцидента с использованием как гражданского, так и военного потенциала",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно сценарию учений, вымышленное островное государство Берилия в преддверии выборов сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности. Скоординированные кибератаки приводят к сбоям в работе систем очистки воды, электросетей, мобильной связи и других важнейших компонентов инфраструктуры. В ходе учений на помощь Берилии приходят национальные группы быстрого реагирования в киберпространстве, развернутые для содействия этому вымышленному государству в ликвидации последствий кибератак.

Учения Locked Shields 2019 организованы Центром киберзащиты НАТО в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии, Силами обороны Финляндии, командованием вооруженными силами США в Европе и Институтом стратегии национальной безопасности Республики Корея.

Locked Shields - крупнейшие в мире учения в области киберзащиты, которые проходят в Эстонии с 2010 года ежегодно.