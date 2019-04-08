AFP: число погибших в ходе боевых действий в пригороде Триполи увеличилось до 32 человек

Число погибших в результате вооруженных столкновений у Триполи достигло 32 человек, около 50 получили ранения. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) сообщило в понедельник AFP.

Ранее правительственный Минздрав информировал, что в результате боевых столкновений погибли не менее 21 человек, 27 получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что среди погибших есть мирные жители,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подразделения Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара ведут в настоящее время наступление на Триполи. 4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, его войска штурмуют столицу главным образом с южного направления. Они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.