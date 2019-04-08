Ожидается теплая, замечательная весенняя неделя: Гагик Суренян

Эта неделя в Армении будет солнечной и теплой. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Нас ожидает теплая, замечательная весенняя неделя на всей территории республики”, - отметил Гагик Суренян.

Днем температура воздуха постепенно повысится на 8 - 10 градусов, днем ожидается до + 20.