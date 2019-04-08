Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Ожидается теплая, замечательная весенняя неделя: Гагик Суренян


Эта неделя в Армении будет солнечной и теплой. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Нас ожидает теплая, замечательная весенняя неделя на всей территории республики”, - отметил Гагик Суренян.

Днем температура воздуха постепенно повысится на 8 - 10 градусов, днем ожидается до + 20.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации