Ожидается теплая, замечательная весенняя неделя: Гагик Суренян
Эта неделя в Армении будет солнечной и теплой. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник Метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.
“Нас ожидает теплая, замечательная весенняя неделя на всей территории республики”, - отметил Гагик Суренян.
Днем температура воздуха постепенно повысится на 8 - 10 градусов, днем ожидается до + 20.
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