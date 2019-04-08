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В Китае более тысячи военных и пожарных тушат лесные пожары


Более тысячи военных и пожарных пытаются справиться с вновь вспыхнувшими лесными пожарами в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которые уже унесли жизни 30 человек, сообщает агентство Синьхуа.

На прошлой неделе стало известно о гибели 30 пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в уезде Мули в Ляншань-Ийском автономном районе. Пожар, возникший 30 марта, был потушен 2 апреля, однако из-за сильного ветра огонь разгорелся с новой силой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, появились еще два новых очага возгорания в уездах Юэси и Мяньнин.

По состоянию на 10.00 (5.00 мск) по местному времени на борьбу с огнем были направлены три вертолета. Более тысячи военных, пожарных и местных жителей задействованы в тушении пожара.

 

 

 

 




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