American Airlines продлила запрет на Boeing-737 MAX на полтора месяца

Американская авиакомпания American Airlines объявила, что продлевает срок отказа от использования самолетов Boeing-737 MAX до 5 июня вместо планировавшегося ранее 24 апреля.

Авиакомпания в распространенном заявлении признала, что это решение может привести к сбоям полетов в соответствии с существующим расписанием, поскольку отмене подлежат примерно 90 рейсов в день.

В настоящее время в распоряжении American Airlines имеется 24 лайнера Boeing-737 MAX,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На прошлой неделе корпорация Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщили, что для внесения изменений в программное обеспечение системы, которая регулирует угол полета самолета, потребуется дополнительное время, а, следовательно, запрет на полеты лайнеров семейства MAX также может быть продлен.

Использование самолетов этого семейства запрещено повсеместно в США и в большинстве стран мира после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии.