Директор компании “Спайка” арестован

Суд общей юрисдикции Ереванских административных районов “Кентрон” и “Норк- Мараш” принял решение об избрании в отношении учредителя-директора ООО «Спайка» Давида Казаряна меры пресечения в виде ареста.

Как передает «Арменпресс», ходатайство об аресте Казаряна представил следователь следственного управления КГД.

Перед зданием суда сотрудники ООО “Спайка” проводят акцию протеста, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

4 апреля 2019 года Давиду Казаряну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА (невыполнение обязательных платежей в особо крупных размерах, налогов, пошлин или иных).

Следователь следственного управления КГД Армении представил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Давида Казаряна.

Согласно сообщению КГД “Спайка” не выплатила в госбюджет 7.036.666.312 драмов РА таможенных пошлин и налогов, возникших в результате предпринимательской деятельности, осуществляемой компанией.