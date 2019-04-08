В Латвии начались учения Iron Spread 2019 с участием сил НАТО

Военные учения Iron Spread 2019 с участием военнослужащих и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО проходят в понедельник на Адажском полигоне в Латвии. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на латвийское оборонное ведомство.

В маневрах участвуют 14 танков Leopard, Challenger и PT-91,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Участники учений отработают действия, направленные на усовершенствование взаимодействия и совместимости Вооруженных сил союзников, проведут танковые боевые стрельбы.

Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО проводятся с октября 2018 года. Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года, напоминает агентство.