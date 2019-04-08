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Увеличить туристический поток между Арменией и Россией: в Москве между уполномоченными органами по туризму двух стран подписан план действий


4 апреля в Москве в рамках заседания Армяно-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству была подписана “Программа совместных действий Государственного  комитета по туризму Республики Армения и Федерального агентства по туризму РФ на 2019 - 2021 гг.”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, документ подписали заместитель министра экономического развития и инвестиций Альберт Бабаян и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму России Алексей Конюшков.

Программа направлена на укрепление дружественных связей между народами двух стран и содействие экономическому развитию и росту туристического потенциала обеих стран. Одной из целей программы совместных действий  в 2019 - 2021 гг. является увеличение туристических потоков между Арменией и Россией, а также упрощение процедур, связанных с взаимными туристическими визитами между Республикой Армения и Российской Федерацией, установление связей между армянскими и российскими туристическими организациями. Планируется обмен информацией и экспертами в области подготовки кадров, развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и осуществление совместных образовательных программ, развитие сотрудничества между армянскими и российскими туристическими организациями, осуществляющими инвестиции.

В то же время, учитывая большой потенциал санаториев и гостиниц, предоставляющих оздоровительные и реабилитационные услуги Армении, и желая способствовать развитию оздоровительного туризма и повышению качества курортов, в рамках заседания межправительственной комиссии была достигнута договоренность предоставить российской стороне краткую информацию о санаторно-восстановительных организациях Армении.




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